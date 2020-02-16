Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında bulunan İran'ın Khoy şehrinde saat 21.02 sıralarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

Türkiye sınırındaki deprem, Van başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Van Valiliği: İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bildirildi. Kentte, inceleme ve tespit çalışmaları devam ediyor.