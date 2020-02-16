Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İran sınırında 4,6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Türkiye-İran sınırında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Van'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında bulunan İran'ın Khoy şehrinde saat 21.02 sıralarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
Türkiye sınırındaki deprem, Van başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Van Valiliği: İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bildirildi. Kentte, inceleme ve tespit çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 21:57
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