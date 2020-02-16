6,8 büyüklüğündeki deprem 24 Ocak‘ta Elazığ'ı vurdu. Geçen 3 haftada depremzedelerin konut mağduriyetinin önlenmesi için çalışmalar gece-gündüz devam ediyor.

İnşası süren konteyner kentte alt yapı çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı. Şimdiye kadar 250 konteyner yerleştirildi. Şehrin 5 farklı noktasına inşa edilen kentlerde mescidinden kafeteryasına kadar her türlü imkan düşünüldü. Kısa zamanda 1016 konteyner depremzedelere teslim edilecek.

21 metrekare olan konteynerler depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte üretildi.

Evlerin hasar durumunu gösteren listeler yarın askıya çıkacak

Depremin vurduğu iki şehir olan Elazığ ve Malatya'da 75 bin 456 binanın incelemesi de tamamlandı. İki ilde, hasar tespit listeleri, hafta başından itibaren muhtarlıklarda askıya çıkarılacak.

Bölgeye yardımlar sürüyor

Elazığ ve Malatya'ya nakdi yardımlar da sürüyor. Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar ve AFAD tarafından iki şehre 102 milyon lira gönderildi. Başlatılan yardım kampanyalarında 145 milyon lira toplandı.

Bakan Soylu: Sonuna kadar emrinize amadeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelere yardım ulaştırılması için kurulan çadırı ziyaret etti, halkın sorun ve taleplerini dinledi.

Soylu, "Dertlerinize, sıkıntılarınıza gücümüz yettiğince derman olmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince de elimizle beraber size ulaşmaya çalıştık. Sonuna kadar emrinize amadeyiz." dedi.

Bakan Kurum: Projelerimiz bir yıl içinde, etaplar halinde tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki son durum hakkında bilgi verdi.

Kurum, "İnşallah bir yıl içerisinde de projelerimizi etaplar halinde tamamlayıp Elazığımız bu çektiği sıkıntıdan acıdan kurtaracak. Gerçekten yaşanabilir depremle ilgili mücadele noktasında sağlam güvenli konutlarını inşa edeceğimiz bir Elazığ hayal ediyoruz." diye konuştu.

Haber: Onur Altan

Kamera: Kadir Kurucan