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Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde patlamamış top mermisi bulundu. Top mermisi, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.
Sultanköy Mahallesi Muhtarı Kani Başoğlu, tarlasını sürdüğü sırada traktördeki çapaya bir cisim takıldığını fark etti.
Traktörden inen Başoğlu, cismin top mermisi olduğunu gördü.
Başoğlu'nun haber vermesi üzerine bölgeye gelen Marmaraereğlisi Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik önlemleri aldıktan sonra patlamamış top mermisini imha etti.
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