Havalimanlarında anons kirliliğinin son yıllarda giderek artması üzerine önlem alındı. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) tarafından sessiz terminal uygulaması başlatıldı.

Uygulamaya göre sadece kapı değişikliği gibi bazı anonslar yapılacak.

Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Yolcuların uçağa kolaylıkla erişimleri göz önünde bulundurularak anons kirliliğinin azaltılması adına, gerekli görülenler dışında anons yapılmayacak; söz konusu anonsların yerine Uçuş Bilgi Ekranları ile görsel iletişim sağlanacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Sessiz havalimanı" projesi, dünyanın birçok ülkesinde uygulanıyor.

Herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek için yolcuların bilgi ekranına duyarlı olmaları gerekiyor.