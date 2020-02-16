19 Mayıs'ta açılacak, 15 istasyonla 1 milyon yolcu taşınacak... Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sona gelindi.

Son teknolojiyle "tam otomatik sürücüsüz" olarak inşa edilen metro hattının toplam uzunluğu 24,5 kilometre. Hattın ilk bölümü ise 17,5 kilometre olacak.

19 istasyonla 8 ilçeyi birbirine bağlayacak hat, 5 ayrı noktada diğer raylı sistemlere entegre olacak.

Metro hattının test sürüşünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.

İmamoğlu, "Burası bir Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı değil, Kabataş’ı, Beşiktaş’ı içine katan ve devamında da Esenyurt’a kadar devam eden vagonları da içinde barındıracak bir hat olacak." dedi.

İmamoğlu, metronun 19 Mayıs tarihinde hizmete açılacağını belirtti.