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Tuzla'da gemi yangını
Tuzla'da bir tersanede bulunan geminin makine dairesinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Tuzla’da bir tersanede bulunan geminin makine dairesinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.
Gemiyi dumanlar kaplarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.
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