Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da 3 gün önce başlayan yangın söndürüldü
Adana'da, pamuk yağı fabrikasında 3 gün önce başlayan yangın söndürüldü.
Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki pamuk yağı fabrikasında, 13 Şubat'ta sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları kamyonlara yüklenerek güvenli alana taşındı.
Civar ilçelerden gelenlerle 30 araç ve 80 personelle müdahale edilen yangın, üç gün süren çalışma sonucu söndürüldü.
Etiketler: pamuk yağı fabrikası AdanaSon Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 20:57
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