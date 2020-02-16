Haber Giriş: Kaynak: AA
Durakta bekleyen engelliyi kucağına alarak otobüse bindirdi
Bingöl'de özel halk otobüsü şoförü, durakta bekleyen bir engelliyi kucağına alarak otobüse bindirdi. O anlar araç kamerasına yansıdı.
Merkez-Uydukent hattında çalışan 12 M 0066 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Mahmut Çökük, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi durağında bekleyen, ismi öğrenilemeyen yürüme engelli vatandaşın otobüse binmesine yardımcı oldu.
Sürücü Çökük'ün, engelli vatandaşı kucağına alıp otobüse bindirme anları, aracın güvenlik kameralarına yansıdı.
Çökük'ün davranışı, otobüsteki diğer yolcular tarafından takdirle karşılandı.
Etiketler: Bingöl Otobüs şoförü engelli yardımSon Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 22:04
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