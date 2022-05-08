Bozkurt ilçesi ile Yaylatepe köyü arasında ulaşımı sağlayan yol, son günlerde etkili olan yağışlara bağlı olarak toprak kayması sonucu kapandı.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye, İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makineleriyle toprağı temizleyerek yolu trafiğe açtı.