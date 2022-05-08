Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Bozkurt ilçesi ile Yaylatepe köyü arasında ulaşımı sağlayan yol, son günlerde etkili olan yağışlara bağlı olarak toprak kayması sonucu kapandı.
Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye, İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iş makineleriyle toprağı temizleyerek yolu trafiğe açtı.
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