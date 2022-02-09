Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da dalgaların boyu 5 metreyi aştı: Derin göçükler oluştu
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da fırtına sebebiyle dalgaların boyu 5 metreyi aştı. Yükselen dalgalar sahildeki bir iş yerinde hasara yol açarken bölgede göçükler meydana geldi.
Saatteki hızı 50 kilometreyi aşan rüzgarla birlikte 5 metreyi bulan dalgalar, Çatalzeytin ilçesinin sahil şeridinde hasar oluşturdu.
Kıyıdaki istinat duvarını aşan dalgalar deniz kenarındaki kafe olarak faaliyet gösteren iş yerini dağıttı.
[Fotoğraf: AA]
Derin göçükler oluştu
Kafenin yanındaki çocuk parkı ile sahil boyunda birkaç noktadaysa derin göçükler meydana geldi.
Belediye ekipleri kullanılamaz haldeki kafenin çevresi ile göçen yerlerde güvenlik önlemleri aldı.
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