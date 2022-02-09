Gaziantep'te sigarayla mücadele faaliyetlerine bir katkı da Şahinbey Belediyesi'nden geldi.

3 yıl önce başlatılan uygulama ile sigara içmeyen personele ilave ücret ödeniyor.

İlave ücret 2022 yılı için 500 lira olarak kararlaştırıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, destekle ilgili şunları söyledi:

"Kişinin günde bir paket sigara içtiğini düşünürsek 20 liradan 30 gün üzerinden 600 lira yapıyor, 500 lira da biz veriyoruz. Toplam 1100 lira cebinde kalıyor."

320 personel sigarayı bıraktı

Uygulama sayesinde 320 personel sigarayı bıraktı.

Şahinbey Belediyesi'nde görevli 1800 personelin 1460'ı sigara kullanmıyor. Sigara içenlerin bırakması için ise teşvik çalışmaları sürüyor.