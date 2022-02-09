Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göksu Deresi'nden akan çamur denizin rengini değiştirdi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beykoz'daki Göksu Deresi'nden akan çamurlu su, İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye dönüştürdü.
Kentte son günlerde etkili olan yağış nedeniyle Anadolu Hisarı'ndaki Göksu Deresi'nde çamur oluştu.
Derenin İstanbul Boğazı ile birleştiği yerde, üzerinde çamur tabakası oluşan su kahverengiye dönüştü.
Dereden gelen ağaç parçaları da İstanbul Boğazı'na sürüklendi.
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