Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Komşuları ihbar etti, evden 2 kamyon dolusu çöp çıktı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Akdeniz ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 2 kamyon dolusu çöp toplandı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu çöpten arındırılan ev dezenfekte edildi.
Hamidiye Mahallesi sakinleri, 4302 Sokak'taki evden çevreye kötü koku yayılması üzerine durumu belediyeye bildirdi.
Çevre Kontrol ve Temizlik ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kimsenin yaşamadığı evin her odasına eski eşyalar ile çöplerin istiflendiğini tespit etti.
[Fotoğraf: AA]
Ev dezenfekte edildi
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu toplanan atıklar, 2 kamyona yüklenerek taşındı.
Temizlik çalışmasının ardından ev ve çevresi dezenfekte edildi.
[Fotoğraf: AA]
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