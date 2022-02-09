Hamidiye Mahallesi sakinleri, 4302 Sokak'taki evden çevreye kötü koku yayılması üzerine durumu belediyeye bildirdi.

Çevre Kontrol ve Temizlik ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kimsenin yaşamadığı evin her odasına eski eşyalar ile çöplerin istiflendiğini tespit etti.

[Fotoğraf: AA]

Ev dezenfekte edildi

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu toplanan atıklar, 2 kamyona yüklenerek taşındı.

Temizlik çalışmasının ardından ev ve çevresi dezenfekte edildi.

[Fotoğraf: AA]