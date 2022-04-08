Bölgede etkili olan sağanak ve kar sularının erimesi nedeniyle Araç Çayı'nda taşma meydana geldi. Karabük-Kastamonu kara yolunun 8. kilometresindeki heyelan sonucu yolun bir kısmı çöktü.

Bölgeye jandarma, Karayolları ve elektrik kurumu ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan jandarma, tehlike nedeniyle yolun Karabük istikametini trafiğe kapattı. Ulaşım, Kastamonu istikametinden sağlanıyor.

Bu arada yükselen sular nedeniyle tehlike altında kalan İhsanlı köyü köprüsünden geçişler zorunlu hallerde yapılabiliyor. Çayın taşması sonucu tarım arazileri de sular altında kaldı.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Araç Çayı'nın yatağını iş makineleriyle genişleterek akışını yavaşlatmaya çalışıyor.

Çayın debisinin azalmasının ardından kara yolunun çökme bulunan 400 metrelik bölümünün onarılacağı öğrenildi.