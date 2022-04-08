Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonrasında, haklarında "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A, S.Y ve H.G, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, cezaevine gönderildi.