Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 22:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da ağaç işleme fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
İnönü Mahallesi'nde ağaç işleme fabrikasının kurutma kazanlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
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