Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'dan ayrıldı
[Fotoğraf: AA]
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul'dan ayrıldı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen Ortodoksluk Bayramı ayinine katıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
Kabulün ardından Miçotakis, Yunanistan Başkonsolosluğunda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.
Miçotakis görüşmeden sonra Atatürk Havalimanı'na gelerek, Yunanistan'a hareket etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan
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