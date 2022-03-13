Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlarını işlediği tespit edilen çetenin çökertilmesi için çalışma başlattı.

Kastamonu Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 3 aydır devam eden çalışmalar neticesinde 46 ayrı adrese eş zamanlı "bataklık" operasyonu düzenledi.

310 personel katıldı

Operasyona 310 personel 60 ekip ve 2 adet dedektör arama köpeği katıldı.

Aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, çok miktarda reçeteye tabi sentetik uyuşturucu hap, metamfetamin, esrar, kenevir, 17 bin 860 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve187 adet fişek ele geçirildi.

52 şüpheli gözaltına alındı

Aralarında suç örgütünün 2 lideri, 2 yöneticisi ve 23 üyesinin de bulunduğu toplam 27 şüpheli yakalandı.

Soruşturmanın devamında 25 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. Yakalanan toplamda 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.