Giresun Valisi Enver Ünlü, kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli hemşehrilerim; meteorolojik uyarılar kapsamında 14 Mart Pazartesi günü ilimiz genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca kamu kurumlarımızdaki engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Bitlis

Bitlis merkez ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle il merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Rize

Rize'de kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi.