Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Berlin ve Düsseldorf'a yapılacak bazı uçak seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları ile Anadolujet'in bazı Berlin ve Düsseldorf seferleri, Almanya'daki grev nedeniyle iptal edildi.
Almanya'nın Berlin ve Düsseldorf havalimanlarındaki güvenlik şirketinin grev kararı alması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet'in bu iki kente yarın yapmayı planladığı seferlerden bazıları iptal edildi.
Grev kararı nedeniyle her iki havalimanında da uçuş kapasite kısıtlaması yapılacak.
Bu kapsamda, 14 Mart'ta "TK 1725-1726 İstanbul-Berlin-İstanbul" ve AnadoluJet'in "TK 7728-7729 Sabiha Gökçen-Berlin- Sabiha Gökçen" uçuşları iptal edildi.
Düsseldorf'daki grev nedeniyle THY'nin "TK 1527-1528 İstanbul-Düsseldorf-İstanbul" ile AnadoluJet'in "TK 7740-7741, 7730-7731 Sabiha Gökçen-Düsseldorf- Sabiha Gökçen" seferleri de yapılamayacak.
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