8 Mart günü çalıntı bir ciple Kağıthane'deki bir kuyumcuya giden kar maskeli 4 şahıs, 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalıp havaya ateş açarak kaçmıştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği, soyguncuların geldiği araçta takılı olan plakanın ikiz plaka olduğunu tespit etti.

Olay sırasında kullanılan otomobil terk edilmiş halde bulundu.

Aramalarda 22 taşlı yüzük ile 4 bilezik ve soygun anında kullanılan kıyafetler ele geçirildi.

Kimlikleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çete üyeleri adliyeye sevk edildi.