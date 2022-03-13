Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 12:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcısına otomobiliyle destek verdi
[fotoğraf: DHA]
Çekmeköy'de kar nedeniyle buzlanan sokağı çıkamayan kağıt toplayıcısının imdadına sokaktan geçen bir otomobil sürücüsü yetişti. Sürücü aracıyla kağıt toplayıcısının çuvalını iterek sokak başına kadar çıkardı.
Hamidiye Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, bazı sokak ve caddelerin kapanmasına neden oldu.
Kar yağışı nedeniyle buzlanan sokağı çıkamayan kağıt toplayıcısının imdadına sokaktan geçen bir araç sürücüsü yetişti.
Kağıt toplayıcısının çekçekinde yüküyle sokağı çıkamadığını gören sürücü, aracıyla kağıt toplayıcısının çuvalını iterek sokak başına kadar çıkardı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kayıtlarına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı
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