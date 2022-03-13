Beyoğlu ile Fatih’i birbirine bağlayan Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasında yaşanan ayrılma nedeniyle önceki günlerde iki defa trafiğe kapatılmıştı.

Köprüdeki bağlantı noktasında yine ayrılma oldu. Fatih istikameti trafiğe kapatıldı.

Köprü, ekiplerin çalışması sonucu trafiğe açıldı.