Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 12:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Unkapanı Köprüsü'ndeki trafik akışı normale döndü
[Fotoğraf: DHA]
Bağlantı noktasındaki ayrılma sebebiyle Fatih istikameti trafiğe kapatılan Unkapanı Köprüsü tekrar ulaşıma açıldı.
Beyoğlu ile Fatih’i birbirine bağlayan Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasında yaşanan ayrılma nedeniyle önceki günlerde iki defa trafiğe kapatılmıştı.
Köprüdeki bağlantı noktasında yine ayrılma oldu. Fatih istikameti trafiğe kapatıldı.
Köprü, ekiplerin çalışması sonucu trafiğe açıldı.
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