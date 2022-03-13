Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alınan gemi trafiğine çift yönlü yeniden açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın, görüşün iyileşmesiyle gemi trafiğine saat 14.55'te kuzey-güney yönünde yeniden açıldığını duyurdu.
İstanbul Boğazı'nın tamamında yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle deniz trafiği, saat 11.20'den itibaren çift yönlü askıya alınmıştı.
Etiketler: Gemi İstanbul İstanbul Boğazı
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