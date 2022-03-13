Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Bursa Mudanya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.
Aramalarda 10,42 gram metamfetamin ile 16,81 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu ele geçirdi.
Şüphelilerden S.P., Ö.M., S.E. ve H.T.'ye "uyuşturucu ticareti yapmaktan", E.T.'ye ise "madde kullanmaktan" işlem yapıldı. Zanlılar emniyetteki ifadeleri ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Uyuşturucu Bursa
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