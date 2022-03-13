Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının barakaları yandı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Ataşehir'de inşaat halindeki binanın bahçesinde bulunan barakalar yandı.
İçerenköy Mahallesi Ali Nihat Tarlan Caddesi'ndeki inşaatın bahçesinde kağıt toplayıcılarının depo ve yatakhane olarak kullandığı 3 prefabrik barakada yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle prefabrik yapılar kullanılamaz hale geldi.
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