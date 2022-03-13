İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerince yapılan risk analizi neticesinde Avustralya, Suudi Arabistan ve Kanada'ya gönderilen 3 kargo gönderisi şüpheli olarak değerlendirildi.

Dedektör köpeklerle yapılan ayrıntılı kontroller sonucunda gönderilerden birincisindeki Avustralya'ya yollanmak istenen halıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

220 bin hap ele geçirildi

Kanada'ya gönderilmek istenen pakette de kazak, mont, pantolon gibi kıyafetlerin astarına dikilmiş kumaş parçaları bulundu. Kumaştan alınan parçanın test kiti analizinde uyuşturucu bulgusuna rastlandı.

Suudi Arabistan'a gönderilmek istenen ve yapı malzemesi olduğu beyan edilen bir başka kargo gönderisinde de 220 bin hap ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.