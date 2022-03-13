Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi için kar uyarısı
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12.00-15.00'te Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışı olacağını duyurdu.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi.
Vali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre 12.00-15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00-18.00 Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00-21.00 il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek" ifadesini kullandı.
Kıymetli Hemşehrilerim— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 13, 2022
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre
12.00–15.00
Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı
15.00–18.00
Anadolu Yakası’nın doğu kesimleri hafif #kar yağışlı
18.00–21.00
İl geneli parçalı ve az bulutlu geçecek.#pazar#İstanbul pic.twitter.com/rspeekYlaZ
Etiketler: Ali Yerlikaya İstanbul Valiliği Kar Yağışı
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