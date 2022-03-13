Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolda kalan otobüsü zıplayarak hareket ettirmeye çalıştılar
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da kar yağışı sebebiyle yolda kalan otobüsteki yolcular, zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'da etkili olan kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Görüş mesafesi de 200 metreye kadar düştü. Uyarıları dikkate alan vatandaşlar toplu taşımaya yöneldi.
Ümraniye'de seyreden ve içinde yolcuların bulunduğu bir İETT otobüsü de yolda kaldı.
Zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalışan yolcuların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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