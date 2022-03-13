İstanbul'da etkili olan kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Görüş mesafesi de 200 metreye kadar düştü. Uyarıları dikkate alan vatandaşlar toplu taşımaya yöneldi.

Ümraniye'de seyreden ve içinde yolcuların bulunduğu bir İETT otobüsü de yolda kaldı.

Zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalışan yolcuların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.