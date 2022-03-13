Fatih Mahallesi İtfaiye Müdürlüğü yakınlarındaki ikametinde düdüklü tencere ile çorba pişirmeye çalışan Ayşe Demir, ocaktaki tencerenin patlaması sonucu yaralandı.

Demir’in yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Demir, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Demir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.