İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Elbeyli kırsalındaki bir zeytin bahçesinde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan geçen 18 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Ekipler, merkez İnnaplı Kütah Mahallesi'nde de bir adreste yabancı uyrukluların bulunduğu bilgisi üzerine 6 kişiyi daha yakaladı.

3 şüpheli de yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve hastanedeki işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.