Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 19:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da turuncu alarm kalktı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte turuncu alarmın kalktığını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, kentte turuncu alarmın kalktığını duyurdu.
Vali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul’da turuncu alarm kalktı.14 Mart Pazartesi il geneli 00.00-09.00 az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek" dedi.
Kıymetli Hemşehrilerim;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 13, 2022
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre #İstanbul’da
TURUNCU ALARM KALKTI
14 Mart Pazartesi (YARIN) il geneli;
00.00–09.00
Az bulutlu ve açık;
09.00-12.00
Parçalı bulutlu geçecek. pic.twitter.com/JVkfkl6Zur
Etiketler: İstanbul Valiliği Ali Yerlikaya Hava Durumu Kar Yağışı
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