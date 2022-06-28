Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 16:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu-Ankara karayolu çöktü
Şiddetli yağış birçok bölgede ulaşımı aksattı. Ilgaz Dağı’ndan gelen aşırı su nedeniyle Kastamonu-Ankara karayolu Çatören mevkiinde yol çöktü. Ekipler, çalışma başlattı.
Karadeniz'in birçok kesiminde günlerdir etkili olan sağanak taşkına yol açtı.
Evler ve yollar su altında kaldı, köprüler yıkıldı, yollar çöktü.
Kastamonu-Ankara yolu çöktü
Yoğun yağış Kastamonu kent merkezinde de etkili oldu.
Şiddetli yağışın sele dönüşmesi nedeniyle Kastamonu-Ankara karayolu Çatören mevkiinde yol çöktü.
Kastamonu-Ankara karayolu tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.
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