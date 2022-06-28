Orman yangınlarını durdurmak için artık en önemli yöntemlerden birisi "karşı ateş tekniği."

Muğla Marmaris'te 5 bin hektarlık alana yayılan yangını durdurmak için her yönteme başvuruldu.

Onlardan biri de karşı ateş tekniğiydi. Bu yöntem sonuç verdi ve alevlerin önü kesildi.

Geliş yönüne karşı ateş yakılarak alevlerin ilerlemesi önleniyor

Büyük yangınlarda başvurulan bu yöntem, uzman ekipler tarafından uygulanıyor.

Marmaris Orman İşletme Müdür Akın Ünler, "Arazözlerle oluşturduğumuz cephenin önünde ateş vererek karşıdan büyük bir yanma enerjisiyle gelen ana yangının ilerleyişini, kontrollü yakılmış alanla birleşerek böylece yanıcı madde bulamayarak zayıflamasını ve yangının engellenmesini esas almaktadır" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Önemli bir yangın söndürme metodudur. Yani burada şöyle bir yanlış anlaşılma meydana gelebiliyor. Ormanı siz yakmış oluyorsunuz doğru ama Burada gaye, ufak bir kayıpla büyük bir felaketin önüne geçebilmektir."

Karşı ateş sayesinde, Marmaris'te daha büyük bir alanın yanması önlendi. Bu yöntem, geçen yıl meydana gelen büyük yangında da uygulanmıştı.