Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan ve düğün hazırlıkları için 4 gün izin alan 25 yaşındaki Hasan Tekin, 23 Haziran'da Marmaris'te çıkan orman yangını için görevlendirildi. Genç işçi, 25 Haziran'da nikahı olmasına rağmen tereddüt etmeden çalışma arkadaşlarıyla bölgeye gitti.

Yangın söndürülünceye kadar Marmaris'te kalan Tekin, soğutma çalışmaları sonrası dün mesai arkadaşlarıyla Aydın'a döndü.

Nikahlarını 16 Temmuz'a ertelediler

Tekin, orman yangını nedeniyle iptal ettirmek zorunda kaldığı nikah için nişanlısı Eylem Karaca ile görüşerek 16 Temmuz'a gün aldı.

Nişanlı çift, nikahları ertelense de yangın söndürüldüğü için mutlu.

[Fotoğraf: AA]

"O vatan görevi bana verilmişti"

Hasan Tekin, nikah işlemleri için 4 gün izin aldığını, izindeyken yangının çıktığını söyledi.

Yangın bölgesindeki arkadaşlarını yalnız bırakmamak için ekiple hemen yola çıktıklarını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Marmaris'e gittiğimizde arkadaşlarımız yorgun ve bitkindi. Dinlenmeden, yorgun ve uykusuz şekilde 4 gün mücadele ettik. O mücadelenin sonunda şükürler olsun ki yangını söndürdük. Hayvanlarımızın ve doğamızın daha fazla zarar görmemesi için gayret ettik. Nişanlım nasıl bir duyguyu yaşadı bilmiyorum ama benim için bir yandan buruk bir yandan sevinçliydi. O vatan görevi sonuçta bana da verilmişti. O görev bana verildiği için benim başımın üstünde. Yangın bölgesine gitmem lazımdı."

"Nikah tarihimizi yine alırız, ama yanan ormanlarımız ve hayvanlarımız geri gelmez"

Eylem Karaca ise nikahı ertelendiği için üzülse de yangının söndürülmesine katkı sunan nişanlısıyla gurur duyduğunu söyledi:

"Sağlık olsun, böylesi nasipmiş. Yine aldık nikah günümüzü. Nikah tarihimizi yine alırız ama yanan ormanlarımız ve hayvanlarımız geri gelmez. Nişanlımla gurur duydum. Bana sordu, ben de görüşümü bildirdim. İyi ki gitti, yangın söndürüldü. Tek sevincimiz yangının söndürülmesi. Onunla gurur duyuyorum."