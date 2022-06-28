Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Karadeniz'e yeni uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Günlerdir sağanak etkisi altında olan Karadeniz'e Meteoroloji'den yeni bir uyarı daha geldi. 9 kent sarı kodla uyarıldı.
Karadeniz'in birçok kesiminde günlerdir etkili olan sağanak taşkına yol açtı.
Evler ve yollar su altında kaldı, köprüler yıkıldı, yollar çöktü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yayımladığı rapora göre, Karadeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Sarı kodla uyarı yapılan o iller:
Giresun, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Zonguldaki, Bartın, Karabük, Düzce.
Yetkililer, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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