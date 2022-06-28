Bartın'da 5 gündür etkili olan sağanakta, metrekareye son 24 saatte 80 kilogram yağış düştü.

Kozcağız, Hasankadı ve Kumluca beldelerinden gelen ırmakla Ulus ilçesi ile Arıt bölgesinden gelen ırmak, dün akşam taşmaya başladı.

[Fotoğraf: AA]

Yalı mevkii ve Kemerköprü Meydanı ile kentin birçok mahallesindeki ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı.

Sular Kemerköprü, Orduyeri ve Asma köprülerini aştı.

Kent genelinde oluşan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri, Zonguldak-Karabük ve Kastamonu yollarından gelen sürücüleri, alternatif yollara sevk etti.

[Fotoğraf: AA]

Irmak taştı, iş yerleri tahliye edildi

Bartın Irmağı'nın yaklaşık 10 metre yükselmesi sonucu sular altında kalan ana yolda, tüm iş yerleri boşaltıldı.

Bölgede güvenlik önlemlerini artıran polis ekipleri, trafiğe kapatılan ana yolda vatandaşların bulunmasına izin vermiyor.

Kemer Köprü mevkiinde de zemin kattaki bütün iş yerleri tahliye edilerek kapatıldı.

Polis araçlarından ırmağın geçtiği bölgelerde sık sık uyarı anonsları yapılarak, kent sakinleri dikkatli olmaları yönünde uyarılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

Kentin en işlek ve hareketli bölgesi olan Yalı mevkii, taşkının ardından sessizliğe büründü.

Bartın-Kozcağız kara yolunda taşkın nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

AFAD tarafından gönderilen botlar ve diğer ekipmanlar da bölgede önlem amaçlı hazır bekletiliyor.

Orduyeri Köprüsü mevkisinde trafo üstünde mahsur kalan köpek ile ağaca sığınan kedi de belediye ekipleri tarafından cankurtaran botuyla kurtarılarak, barınağa teslim edildi.

[Fotoğraf: AA]

Taşkın nedeniyle tarihi Kemerköprü su altında kaldı

Kemerköprü mevkiinde dün taşan ırmağın yarattığı tahribat, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki tarihi Kemerköprü'nün su altında kaldığı bölgede, çok sayıda iş yerini su bastığı görüldü.

Taşkın nedeniyle Kemer Meydanı’ndaki taksi durağı, minibüs durakları ile bir zincir marketin şubesi de su altında kaldı.

Sağanak etkisini sürdürüyor

Vali Nurtaç Arslan ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, bölgede incelemelerde bulundu.

Suyun çekildiği yerlerde, belediye ekipleri ve bazı iş yerlerinde esnaf temizlik çalışmasına başladı.

Öte yandan bölgede 4 gündür devam eden sağanak etkisini sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yetkililerden brifing aldıktan sonra yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Soylu, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Sinop ve kısmen Karabük ve Düzce'de dünden beri uyarısı yapılan kuvvetli yağışın sabahtan itibaren etkisini gösterdiğini söyledi.

Bazı bölgelerde 24 saatte metrekareye 150 kilogram ve üzeri, bazı yerlere 6 saatte metrekareye 70-75 kilogram yağış düştüğünü aktaran Soylu, "Bu ciddi, risk oluşturabilecek, taşkın oluşturabilecek bir yağıştır" dedi.

Soylu, Bartın'da derelerin suyunun yükselmesi sebebiyle taşkın söz konusu olduğunu dile getirerek, "Alan olarak çok fazla binayı, iş yerini, yerleşim yerini çok tehdit eder nitelikte değil. 100'ün üzerinde bodrum, depo, bundan biraz daha az olan iş yerini etkiledi. Kamu kurum ve kuruluşları, Belediyemiz, Valiliğimizin nezaretinde hep birlikte zamanında tedbirlerini aldılar. Allah'a hamdolsun bizi üzecek bir can kaybıyla karşı karşıya kalmadık" diye konuştu.

Uyarılara rağmen birkaç yerde küçük çaplı olumsuzluklarla karşılaşıldığına değinen Soylu, meteorolojik raporlara göre, yağmurun sabaha kadar yağmayacağını, bunun sonucunda suyun biraz çekileceğini değerlendirdiklerini aktardı.

Soylu, geçen yıl ağustos ayı yağmurlarından sonra bütün kurum ve kuruluşların çok ciddi bir şekilde tedbirlerini aldığını vurgulayarak, yapılan çalışmaları anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"1998 yılından bu yana ilk kez taştı"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın şunları söyledi:

"Yaklaşık 5 gündür Bartın'da aralıksız yağan yağmur sonunda çok sayıda su taşkını yaşadık. Dünkü yağışın sonrasında Bartın kent merkezinden geçen ve 3 ayrı kolu olan Bartın Irmağı 1998 yılından bu yana ilk kez taştı. O yıllarda yaşanan sel afetinin sonrasında Bartın'da yapılan 3 baraj sayesinde büyük bir felaketten kurtulduk, diyebiliriz. Bartın Irmağı dün akşam saatlerinden itibaren yaklaşık 8 metre yükseldi. Şu anda 135 ev ve iş yerine su girdi. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz ve bütün ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."