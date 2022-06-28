Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 11:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Filyos Çayı taştı, tarım arazileri su altında kaldı
Zonguldak Çaycuma'da sağanak nedeniyle Filyos Çayı taştı, çevresindeki tarım arazileri su altında kaldı. Bölgedeki hasarın boyutu kameraya yansıdı.
Zonguldak’ta etkili olan sağanak, Çaycuma ilçesinde de yaşamı olumsuz etkiliyor.
İlçede etkisini artıran sağanak nedeniyle debisi yükselen Filyos Çayı taştı, çevresindeki tarım arazileri su altında kaldı.
Suların verdiği hasarın boyutu kameraya yansıdı.
Devrek ilçesinde de su baskınları yaşandı
Kentin Devrek ilçesinde ise yol kenarındaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Vatandaşlar kendi imkânlarıyla evlerini temizlemeye çalıştı.
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