Zonguldak’ta etkili olan sağanak, Çaycuma ilçesinde de yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçede etkisini artıran sağanak nedeniyle debisi yükselen Filyos Çayı taştı, çevresindeki tarım arazileri su altında kaldı.

Suların verdiği hasarın boyutu kameraya yansıdı.

Devrek ilçesinde de su baskınları yaşandı

Kentin Devrek ilçesinde ise yol kenarındaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Vatandaşlar kendi imkânlarıyla evlerini temizlemeye çalıştı.