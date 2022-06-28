Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'yu sağanak vurdu: Yol çöktü, köprüler yıkıldı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da 2 gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Dereler ve çaylar taştı, köprüler yıkıldı, çok sayıda evi de su bastı.
Sağanağın gece saatlerinde etkisini artırması sonucu Mengen Pazarköy beldesi kara yolu tamamen çöktü.
Ulaşımın sağlanamadığı bölgede ekipler güvenlik önlemi alarak çalışmalara başladı.
[Fotoğraf: AA]
Köprüler yıkıldı
Su seviyesi yükselen derenin üzerinde bulunan Yörükler ve Kadısusuz köprüleri de yıkıldı.
Bölgede yaşayan vatandaşların, kent merkeziyle olan ulaşımı kesildi.
[Fotoğraf: AA]
Çok sayıda ev su altında kaldı
Kent merkezinde, Pazarköy yolu birinci TOKİ konutları yolunda da çökmeler yaşandı.
Türkbeyli Mahallesi'nde dere ve çayın taşması sonucu çok sayıda evi su bastı.
[Fotoğraf: AA]
Bölgede önlemleri artıran ve çalışmalara başlayan ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
[Fotoğraf: AA]
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