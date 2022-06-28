Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 10:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu'da sel ev ve cami yıktı: O anlar kamerada
Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Derelitekke köyünde bir ev, Çaykıyı köyünde ise bir cami sele kapılarak yıkıldı. Evin ve caminin yıkılma anları kameraya böyle yansıdı...
Kastamonu'da iki gündür etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Dereler taştı, caddeler göle döndü. Azdavay ilçesine bağlı Derelitekke köyünde bir ev, Çaykıyı köyünde ise bir cami sele kapılarak yıkıldı.
Evin ve caminin yıkılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Evde yıkılma anında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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