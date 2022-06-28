Kastamonu'da iki gündür etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Dereler taştı, caddeler göle döndü. Azdavay ilçesine bağlı Derelitekke köyünde bir ev, Çaykıyı köyünde ise bir cami sele kapılarak yıkıldı.

Evin ve caminin yıkılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Evde yıkılma anında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.