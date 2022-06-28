İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Eskişehir, Manisa ve Çorum'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Eskişehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde “askeri mahrem yapılanması” içerisinde faaliyet gösterdiği, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 8 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce ise örgüt içinde “çeşitli meslek gruplarında” faaliyette bulunduğu değerlendirilen 7 kişiden 6'sı yakalandı.

Çorum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından da “güncel öğrenci yapılanması” içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Toplam 16 şüpheli gözaltına alındı

3 ilde toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 adet dijital materyal, 7 bin dolar ve 6 bin lira para ele geçirildi.