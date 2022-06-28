Batı Karadeniz'i etkisi altına alan yağış, gece saatlerinde ilçedeki şiddetini artırdı.

Hızar ve Yayla mahallelerinden geçen Hızar Deresi'nin debisinin yükselmesinin ardından yer yer taşkınlar meydana geldi, yolları ve bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

[Fotoğraf: AA]

Suları tahliye çalışması başlatan belediye ekipleri, yollara taşınan kaya parçaları, balçık ve dalları iş makineleriyle temizledi.

Hızar Mahallesi'nde 4-5 evde su baskını yaşandığına işaret eden Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, "Çok şükür, can ve mal kaybı yok. Derelerden ve fındık bahçelerinden ana arterlere akan mil, kaya parçaları ve benzeri parçaların temizlik çalışmaları ekiplerimiz tarafından sürdürülüyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Acar, derelerden ve fındık bahçelerinden ana arterlere akan mil, kaya parçaları ve benzeri cisimlerin temizlendiğini aktararak, dere güzergahlarında evleri bulunan vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde bilgilendirme yapıldığını söyledi.