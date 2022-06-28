Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışma başlatıldı
[Fotoğraf: DHA]
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir kepçe köprüden geçerken köprü çöktü ve kepçe, operatörüyle birlikte sele kapıldı. Kepçe operatörünün bulunması için ekipler çalışma başlattı.
Kepçe operatörünün Kaymakamlıkta çalıştığı öğrenildi.
Kepçenin, jandarmayla birlikte geçişi sırasında köprünün bir kısmının çöktüğünü kaydeden Vali Cevdet Atay, "Köprünün bir tarafı çöküyor, kepçenin bir anda sularda kaybolduğu söyleniyor" dedi.
[Fotoğraf: DHA]
Atay, hemen bütün ekiplerin harekete geçtiğini ve kepçe operatörünün bulunması için çalışma başlatıldığını söyledi.
Üçköprü mevkiinde ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor.
[Fotoğraf: DHA]
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