Kepçe operatörünün Kaymakamlıkta çalıştığı öğrenildi.

Kepçenin, jandarmayla birlikte geçişi sırasında köprünün bir kısmının çöktüğünü kaydeden Vali Cevdet Atay, "Köprünün bir tarafı çöküyor, kepçenin bir anda sularda kaybolduğu söyleniyor" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Atay, hemen bütün ekiplerin harekete geçtiğini ve kepçe operatörünün bulunması için çalışma başlatıldığını söyledi.

Üçköprü mevkiinde ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]