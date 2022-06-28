Kemerköprü mevkiinde dün taşan ırmağın yarattığı tahribat, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki tarihi Kemerköprü'nün su altında kaldığı bölgede, çok sayıda iş yerini su bastığı görüldü.

Taşkın nedeniyle Kemer Meydanı’ndaki taksi durağı, minibüs durakları ile bir zincir marketin şubesi de su altında kaldı.

Vali Nurtaç Arslan ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, bölgede incelemelerde bulundu.

Suyun çekildiği yerlerde, belediye ekipleri ve bazı iş yerlerinde esnaf temizlik çalışmasına başladı.

Öte yandan bölgede 4 gündür devam eden sağanak etkisini sürdürüyor.