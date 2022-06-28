Zonguldak ve Bolu'da sağanak etkisini sürdürüyor. Sağanak nedeniyle ilki ilin sınırındaki Köprübaşı Barajı’nda su seviyesi yükseldi.

Zonguldak Devrek İlçe Belediyesi, baraj kapaklarının kademeli olarak açılacağını duyurdu.

"Irmak ve dere kenarlarından uzak durun"

Açıklama,"Bölgede yaşayan vatandaşlarımız tarafından gerekli tedbir ve önlemlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca, vatandaşlarımızın ırmak ve dere kenarlarından uzak durmaları ve tedbirli olmaları, araçların bu alanlardan uzak tutulması hususu önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.