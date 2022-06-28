Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 12:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Köprübaşı Barajı'nın kapakları kademeli açılacak
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Zonguldak-Bolu sınırındaki Köprübaşı Barajı'nda su seviyesi yükseldi. Zonguldak Devrek İlçe Belediyesi, vatandaşları baraj kapaklarının kademeli olarak açılacağı ve bu bölgelerden uzak durulması konusunda uyardı.
Zonguldak ve Bolu'da sağanak etkisini sürdürüyor. Sağanak nedeniyle ilki ilin sınırındaki Köprübaşı Barajı’nda su seviyesi yükseldi.
Zonguldak Devrek İlçe Belediyesi, baraj kapaklarının kademeli olarak açılacağını duyurdu.
"Irmak ve dere kenarlarından uzak durun"
Açıklama,"Bölgede yaşayan vatandaşlarımız tarafından gerekli tedbir ve önlemlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca, vatandaşlarımızın ırmak ve dere kenarlarından uzak durmaları ve tedbirli olmaları, araçların bu alanlardan uzak tutulması hususu önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
Son Haberler
- 13:04
- 12:47
- 13:17
- 12:39
- 12:38
Sıradaki Haber
ByLock’un lisans sahibi Keynes'in davasında mütalaa açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz