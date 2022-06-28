Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Karadeniz'de bazı yollar trafiğe kapatıldı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Karayolları Genel Müdürlüğü, sel hasarları dolayısıyla Batı Karadeniz Bölgesi'nde bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Zonguldak-Karabük Sınırı-Yenice-Karabük yolu sel hasarı ve baraj sularının debisinin artması sebebiyle trafiğe kapatıldı.
Sel nedeniyle Zonguldak-Bartın il sınırı-Kozcağız-Çaycuma-Bartın ayrımı yolu da trafiğe kapalı durumda bulunuyor.
Sürücüler alternatif güzergahlara yönlediriliyor
Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa yolunun 1-7 kilometreleri trafiğe kapatılırken ulaşım Kozcağız Barajı inşaatı yolundan sağlanıyor.
Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde yoğun yağıştan kaynaklı toprak kayması sebebiyle sürücüler tedbiren Abant'tan D-100 yoluna yönlendiriliyor.
Kastamonu'da Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun trafiğe açılmasına ilişkin çalışmalar da devam ediyor.
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