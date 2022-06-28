Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te selde bir ev yıkıldı, dört katlı bina ise yan yattı
Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış sele dönüştü. Sel nedeniyle ilçede bir ev yıkıldı, dört katlı bir bina da yan yattı.
İlçede önceki gün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanağın ardında sel meydana geldi.
Tır köyündeki 2 katlı bir ev yıkıldı, 4 katlı bir bina ise yan yattı.
[Fotoğraf: AA]
Köy muhtarı İlhan Özgün, köyün selde hasar gördüğünü söyledi.
Bazı evlerin de su altında kaldığını anlatan Özgün, "İki katlı bir ev yıkıldı, 4 katlı bir bina da yan yatı. Herhangi bir can kaybı yok. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Devlet yetkilileri, bakanlarımız beni aradı bilgi aldı. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.
Sıradaki Haber
Marmaris yangını için nikahını erteledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz