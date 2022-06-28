Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 16:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu-Ankara karayolunda çökme
Şiddetli yağış birçok bölgede ulaşımı aksattı. Ilgaz Dağı’ndan gelen aşırı su nedeniyle Kastamonu-Ankara karayolu Çatören mevkiinde yol çöktü. Ekipler, çalışma başlattı.
Karadeniz'in birçok kesiminde günlerdir etkili olan sağanak taşkına yol açtı.
Evler ve yollar su altında kaldı, köprüler yıkıldı, yollar çöktü.
Yoğun yağış Kastamonu kent merkezinde de etkili oldu.
Şiddetli yağışın sele dönüşmesi nedeniyle Kastamonu-Ankara karayolu Çatören mevkiinde yol çöktü.
Kastamonu-Ankara karayolu tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.
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