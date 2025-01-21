Puslu 0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-AA-DHA 21.01.2025 06:26

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktı. Yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Bölgelerden de destek ekipler sevk edilirken alevlere müdahale sürüyor.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

Kartalkaya'da otel yangını
Kartalkaya'da otel yangını

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Yangın büyük oranda kontrol altına alındı"

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, TRT Haber canlı yayınında, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını açıkladı.

 

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, " 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 31 yaralımızdan 26'sının durumu orta seviyede, 2'sinin durumu ağır. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Yaralılarımızın durumu genel manada iyi. Otelin yakınında bulunan başka bir otelin misafirlerini de tedbir amaçlı tahliye ettik. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Cumhuriyet Başsavcısı da işlemlere başladı" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bakan Yerlikaya: Yangına 267 personel müdahale ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 03:27’de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir. Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Bakan Göktaş: Süreci yakından takip ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz."

ETİKETLER
Bolu İtfaiye Yangın
Sıradaki Haber
Sivas'ta çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:21
Esir takası kapsamında serbest kalan Filistinli akademisyen buruk bir sevinç yaşadıklarını söyledi
09:17
Kirlilik, Saranlı Deresi'nde hem renk değişimine hem de köpüğe sebep oldu
09:11
Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın zamanda görüşeceklerini söyledi
09:08
ABD, Küba'yı "teröre destek veren ülkeler" listesine yeniden ekledi
08:33
Gözler perşembe günü açıklanacak "faiz" kararında
08:15
Penguenlerin boşanması, koloninin tamamını etkiliyormuş
Kartalkaya'da otel yangını
Kartalkaya'da otel yangını
FOTO FOKUS
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ