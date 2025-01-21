Altun: Cumhurbaşkanı, Bakanların Bolu'ya intikali için talimat verdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bolu Kartalkaya'daki otel yangının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yangınla ilgili tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Altun, yangının ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmanın başladığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangınla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yangının hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Bolu Valisi Abdülaziz Aydın ile görüşmüş, olayla ilgili bilgi almıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu gerekli çalışmaları yapmak üzere Bolu’ya intikal etmeleri için talimatlandırmışlardır.

Yangının ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar derhal başlatılmıştır.

"Dezenformasyon içeren paylaşım ve yayınlara karşı dikkatli olunması önemli"

Bu süreçte dijital ve konvansiyonel medyadaki dezenformasyon ya da manipülasyon içeren paylaşım ve yayınlara karşı vatandaşlarımızın hassas ve dikkatli olması da oldukça önemlidir.

Medya kuruluşlarımızın da bu süreçte hassasiyetleri gözeten sorumlu yayıncılığı öncelemesi gerekmektedir.

Yangına ilişkin, ilgili bakanlarımız ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır.

Yüreğimizi dağlayan bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor; Bolu’ya ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz".